Via al Memorial Chicco Maggi: calcio, solidarietà e gol per la ricerca

“Per Chicco, per la ricerca contro il cancro, per la comunità di Gropparello”. Non si stancano di ripeterlo i volontari di Promis Gruparel e Polisportiva mentre ultimano i preparativi in vista dell’avvio della terza edizione del Memorial Chicco Maggi, in programma da stasera, sabato 24 maggio, a sabato 14 giugno.

Tre settimane di sport, divertimento e grande solidarietà all’interno di un evento che mette in competizione i comuni della provincia, e non solo, attraverso un torneo di calcio a sette su erba, quella del campo sportivo Ettore Rosso. Tre settimane dedicate a Federico Maggi, per tutti Chicco, morto troppo presto all’età di 49 anni a causa di un tumore. Colonna dell’associazionismo locale, ideatore della Festa dei Cuion - che Promis porta avanti ogni anno nei primi giorni di agosto -, ma più di tutto padre e amico sincero capace di lasciare un segno inconfondibile nei cuori di chi l’ha conosciuto. “Abbiamo fondato questa associazione nel suo ricordo - spiega il presidente di Promis Gruparel Marco Maggi - e attraverso il torneo lo vogliamo ricordare col sorriso, proprio come avrebbe voluto lui”.

Il ricavato delle iscrizioni alla ricerca contro il cancro

Un ricordo quello portato avanti da Promis e Polisportiva Gropparello che non guarda solo al passato, ma anche al futuro. “Tutto il ricavato delle iscrizioni delle squadre e dell’asta delle magliette di calcio sarà devoluto alla ricerca contro il cancro promossa da Lilt Piacenza”. L’anno scorso sono stati donati 2.000 euro, l’obiettivo è quello di continuare a sostenere la Lega contro i tumori e sensibilizzare riguardo alle mission che persegue. “Siamo orgogliosi di fare parte della grande famiglia del volontariato di Promis Gruparel - commenta il presidente di Lilt Piacenza Franco Pugliese -. Dopo la Giornata dell’Ambiente di sabato scorso ecco un’altra iniziativa capace di coinvolgere grandi e piccoli nel ricordo di un buon amico che sicuramente è orgoglioso dei suoi ragazzi”. Sedici le squadre iscritte al Memorial Chicco Maggi con l’obiettivo di portare a casa la coppa dalle grandi orecchie. Si tratta infatti di una riproposizione della Champions League, anzi un Europeo nel quale ogni paese è rappresentato da giocatori che risiedono nel proprio territorio comunale. Ci saranno Lugagnano, due formazioni di Carpaneto (che tra l’altro si sfideranno per il secondo anno consecutivo già nel girone di qualificazione) due squadre di Piacenza, e poi Alseno, Rottofreno, Travo, Fiorenzuola, Podenzano, San Giorgio, Cadeo, Castell’Arquato, Pontenure e la grande novità di Salso Maggiore. Tutte pronte a sfilare la coppa dalle mani della la squadra di casa che dopo una cavalcata sorprendente guidata da Alessando Maggi (figlio di Chicco) aveva trionfato l’anno scorso. A inaugurare il torneo dalle 19.30 di sabato sarà il match tra Cadeo e Podenzano. A seguire Lugagnano-Travo e Salso Maggiore-Alseno.

Non solo calcio, ma una grande festa della solidarietà

Oltre al torneo principale, spazio anche alle “vecchie” glorie del calcio piacentino con la competizione dedicata agli Over35. Sei le squadre iscritte. Padrino dell’evento, per il terzo anno consecutivo il bomber Dario Hubner.Il Memorial sarà impreziosito anche da partite di calcio giovanile, calcio femminile e della novità del Footbocc (bocce con i piedi) e, nell’ultima giornata, dal torneo di Beach volley organizzato in sinergia con la piscina “La Castellana”. Non solo calcio quindi, per tutte le serate anche musica e stand gastronomici. “Sarà una grande festa dello sport e della condivisione - chiosa il consigliere Promis Gabriele Marchioni -. Non vediamo l’ora di celebrare il comune più forte, anche se sappiamo già per chi farà il tifo Chicco”.