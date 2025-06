Scontro auto-moto sulla 45 all’altezza del bivio di Ancarano, due feriti

Ha riportato serie ferite, ma non è in pericolo di vita, il centauro rimasto coinvolto nello scontro tra la sua moto e un'auto verso le 14 di oggi, sabato 14 giugno, sulla statale 45 all’altezza del bivio di Ancarano, a Rivergaro. Sul posto i mezzi del 118 e della Pubblica assistenza Valnure da Rivergaro e della pubblica assistenza di Travo, oltre all'auto infermieristica di Piacenza e ai carabinieri di Rivergaro per i rilievi.

Si tratta dell’ennesimo incidente in poche settimane che coinvolge un centauro. Traffico difficoltoso sulla strada durante le operazioni di soccorso.

