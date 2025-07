Stragliati a Piantedosi: «Servono più forze dell'ordine»

A margine dell'incontro del comitato per la sicurezza che si è tenuto in Prefettura a Piacenza con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia, Vittorio Pisani, la sindaca di Castel San Giovanni, Valentina Stragliati, ha potuto incontrare il titolare del Viminale per auspicare un potenziamento della caserma dei Carabinieri di Castel San Giovanni, chiedendo più forze e spiegando le criticità del territorio dove si assiste a una grande mobilitazione non solo di merci, ma anche di persone. Attualmente a Castel San Giovanni sono operative meno di dieci unità in caserma.

«Ci sono stati fenomeni criminosi ultimamente che preoccupano la nostra comunità che chiede risposte» ha spiegato la prima cittadina. L'ultimo episodio in ordine di tempo è stata una violenta rissa tra tre nordafricani scoppiata mercoledì 2 luglio attorno alle 22 nella centralissima piazza XX Settembre, conclusa con un pesante bilancio: due persone accoltellate e portate d'urgenza all'ospedale di Piacenza.