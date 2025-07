Tarasconi: «Dispiaciuta per il cambio di prefetto»

«Con Paolo Ponta stavamo lavorando bene, e sono molto dispiaciuta per il suo trasferimento perché cambiare prefetto in questo momento, in questa fase così delicata, significa ricominciare da capo». E' la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, ad affermarlo al termine dell'incontro in Prefettura relativo al comitato per l’ordine e la sicurezza urbana con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Anche se sono certa che chi arriverà sarà un ottimo prefetto».

«Ho espresso al ministro la mia perplessità per il trasferimento del rappresentante territoriale di Governo, arrivato meno di due anni fa. Conoscere un territorio richiede tempo e forse questo non era il momento migliore per un cambio al vertice così importante».

«Al prefetto Ponta, che stimo molto, rivolgo i miei migliori auguri, mentre mi preparo a collaborare con il nuovo prefetto di Piacenza, il terzo in tre anni da quando sono sindaca».