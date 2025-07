Un nome con la N per il bebé nato a sorpresa in casa ad Agazzano

Ha suscitato grande emozione la notizia della nascita di un bambino tra le mura domestiche ad Agazzano. Il piccolo ha anticipato i tempi (il termine era fissato per metà agosto) e ha colto di sorpresa mamma Giada e papà Nikita (Berlincioni, figlio di Fabrizio, noto autore televisivo e anche paroliere capace di trionfare due volte al Festiva di Sanremo con canzoni scritte per Peppino Di Capri, Anna Oxa e Fausto Leali ). Le condizioni del bebé sono buone ed è ricoverato nel reparto dell'Ospedale di Piacenza dedicato ai nati prematuri. Anche la mamma gode di ottima salute e non vede ovviamente l'ora di poter riabbracciare il suo secondogenito che, a causa della fretta con la quale è venuto al mondo, non ha dato tempo ai genitori di scegliere un nome di battesimo. «Stiamo ancora decidendo, ma vorremmo un nome particolare che inizi con la N...Anzi, saremmo lieti di ricevere suggerimenti per poter prendere una decisione» ha detto divertita la giovane mamma agazzanese che per il primogenito aveva optato per Nayan Goa: nome dai significati profondi legati all'India e all'amore tra i due genitori che evidentemente, anche questa volta, daranno sfogo all'originalità sull'onda dell'emozione più bella in assoluto.