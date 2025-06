Distributori Europam, verso un weekend di disagi nelle vallate

Il fine settimana è alle porte e ancora una volta l’incertezza regna sovrana per i gestori e presidianti dei distributori di carburante a marchio Europam della provincia piacentina. La situazione è la stessa per tutti, o quasi, gli impianti di rifornimento: ad inizio settimana, o a metà, solitamente arriva qualche migliaio di litri di benzina verde e gasolio, ma non sufficiente per garantire il carburante fino alla domenica. Ed il fine settimana è quello più critico, quello in cui soprattutto nelle alte valli transita il maggior numero di persone per turismo. «E’ una situazione assurda e non ci danno spiegazioni - dice Carla Perere, gestore dell’impianto di Bobbio Europam in via Garibaldi -. Da un mese e mezzo andiamo avanti così e nel weekend dobbiamo chiudere l’impianto creando un disservizio non causato da noi». Le lettere inviate da Perere ad Europam non hanno trovato risposta. «Parlando con i nostri diretti referenti Europam - informa Perere - a volte ci viene detto che è un problema di logistica, a volte che è un problema che riguarda la società in questo momento, ma che si risolverà. Ma noi abbiamo mancati guadagni e abbiamo comunque spese per mantenere l’impianto. I turisti e le persone ci chiedono e noi non sappiamo dire nient’altro». Il disagio è forte. «In 18 anni non era mai successo - conclude -. Gli impianti più vicini a noi sono Marsaglia, a 10 chilometri, e Rivergaro a 20 chilometri».

Poco carburante anche nell’altro distributore di Bobbio (vicino all’ospedale) il cui operatore presidia anche gli impianti di Grazzano Visconti, Farini e Ferriere. « Mercoledì mi hanno consegnato a Farini e Grazzano, ma poco, mentre Ferriere è fermo, anche per un problema con la pompa di benzina - informa -. Domenica ci sarà una gara di enduro a Farini e sarà un grande disagio». Le preoccupazioni crescono anche tra i gestori che finora hanno sempre avuto fiducia in Europam. L’incertezza è troppa. Sembra andare meglio a Pontedellolio dove gli scarichi sono stati effettuati regolarmente con le quantità richieste.

Notizie anche dalla Valtidone, dove lunedì sono stati consegnati 2.000 litri di gasolio e 2.000 di benzina a Trevozzo e la stessa quantità martedì a Pianello. «Il self-service è ancora fuori uso quindi nessuna vendita di sera - afferma Michele Maini -. La prossima consegna non si sa quando avverrà. La situazione è molto critica. Speriamo tutti in un cambio marchio».