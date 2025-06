Trebbia quasi in secca: «Ancora pochi giorni e servirà il Brugneto»

Affacciati dalla ringhiera del ponte di Statto, il Trebbia è ormai il fantasma del fiume che era soltanto qualche settimana fa. Qualche chilometro più su, la diga del Brugneto è al colmo, 23.9 milioni di metri cubi d’acqua su 25, come segnalava Libertà riprendendo le parole di Paolo Zerbini sulla pagina Facebook del Parco dell’Antola. Mentre il livello nel greto scende, sale la preoccupazione di chi quell’acqua la usa a fini agricoli. Se ne fa portavoce Giampaolo Maloberti, ex consigliere provinciale che negli scorsi anni aveva seguito molto da vicino la questione e che ora, con un dito puntato al calendario, spiega che «vista la temperatura e lo stadio vegetativo di coltivazioni quali il pomodoro e il mais, il calo della portata coincide con il massimo delle esigenze agricole».

Allarmanti le previsioni meteo, che non indicano precipitazioni per i prossimi giorni: «Per un insieme di fattori - continua - in caso di assenza di piogge, dalla metà della settimana prossima servirà l’apporto del Brugneto». Un rilascio, in tempi brevissimi, per non assetare i campi della valle. Ma ad oggi nulla è dato sapere sui rubinetti della diga ligure. Ultimo accenno, il tavolo tecnico dello scorso 9 giugno, da cui sarebbero uscite poche rassicurazioni, se non un accordo in stato embrionale sul minimo di 2.5 milioni di metri cubi annui, «e comunque riguardanti il futuro e il rinnovo della concessione - continua Maloberti - mentre l’estate è qui, adesso, già la settimana prossima».