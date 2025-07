Riaperto il Brugneto, domenica l'acqua arriva a Rivergaro

Il Consorzio di Bonifica di Piacenza, vista l’evidenza della necessità irrigua del distretto Trebbia, sotto coordinamento dei tecnici e sentiti gli utenti irrigui, ha chiesto la ripresa dell’erogazione dalla diga del Brugneto da oggi, venerdì 11 luglio. La risorsa andrà a favore di un territorio di circa 23 mila ettari. L’acqua dal momento del rilascio impiegherà 48 ore per arrivare a Rivergaro. In totale, sono quattro i giorni in cui i rubinetti dell'invaso sono rimasti aperti: dal 4 al 6 luglio.

L’erogazione dalla diga del Brugneto era iniziata il 4 luglio a fronte dell’allora insufficiente portata del torrente Trebbia per poi essere sospesa il 7 viste le precipitazioni.

livelli idrometrici in alveo sono in progressiva riduzione e dopo aver sentito gli utenti irrigui, abbiamo chiesto la ripresa dell’erogazione. La scelta dei giorni scorsi di sospendere temporaneamente il rilascio e ora di riattivarlo, va nella direzione di risparmiare risorsa per prolungare la distribuzione irrigua, dando maggiore soddisfazione a Pierangelo Carbone, direttore generale del Consorzio, spiega che «considerato che le portate naturali del Trebbia e ie dopo aver sentito gli utenti irrigui, abbiamo chiesto la ripresa dell’erogazione. La scelta dei giorni scorsi di sospendere temporaneamente il rilascio e ora di riattivarlo, va nella direzione di risparmiare risorsa per prolungare la distribuzione irrigua, dando maggiore soddisfazione a un territorio già gravemente deficitario . Ringrazio il gestore della diga del Brugneto per la fattiva collaborazione.»

Il Consorzio di Bonifica ribadisce che l’attuale rilascio dalla diga del Brugneto non è parte della trattativa in corso, ma della fase transitoria del precedente accordo, pari a 2.5 milioni di metri cubi d'acqua.