Ferriere, dopo le proteste Tempi Agenzia modifica l’orario del bus per gli studenti

Le proteste di famiglie e studenti hanno avuto effetto: Tempi Agenzia modificherà l’orario dell’autobus E34 nel capoluogo dell’alta Valnure. Nelle ultime settimane la corsa era stata anticipata alle 5.59 a Ferriere, creando disagi. Da lunedì 20 aprile il passaggio sarà posticipato alle 6.03.

L’anticipo di otto minuti aveva suscitato malumori tra gli utenti, soprattutto tra i diciassette studenti che ogni giorno raggiungono Piacenza per frequentare le scuole superiori. Il nuovo orario dovrebbe evitare partenze troppo anticipate e lunghe attese prima dell’inizio delle lezioni.

A spiegare la modifica è l’amministratore unico di Tempi Agenzia, Paolo Garetti: «Si tratta di un orario intermedio tra i precedenti. Dopo l’anticipo alle 5.59, proviamo ora con le 6.03».

La decisione è arrivata dopo un confronto con il Comune e si basa su verifiche sulla viabilità. «Le proteste sono state legittime – aggiunge –: questo orario sarà sperimentato fino a giugno per raccogliere dati utili in vista del prossimo anno scolastico».

Resta però l’incognita del traffico lungo il percorso: «Quattro minuti in più non garantiscono automaticamente lo stesso ritardo all’arrivo, perché incidono diverse variabili».