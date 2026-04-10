Linea E34, il nuovo orario non convince: «Mossa per placare le famiglie»

Il nuovo compromesso sugli orari della linea E34 da Ferriere non convince le famiglie. Dopo settimane di segnalazioni e richieste, Tempi Agenzia ha modificato il passaggio dell’autobus nel capoluogo dell’alta Valnure: da lunedì 20 aprile l’arrivo sarà posticipato alle 6.03. Una correzione minima rispetto alla revisione recente, che aveva anticipato la corsa con partenza alle 5.39 da Selva, transito alle 5.49 a Gambaro e alle 5.59 a Ferriere. Proprio quell’anticipo aveva acceso il malumore tra studenti e genitori, costringendo i ragazzi a svegliarsi prima e ad arrivare in città con largo anticipo, fino a 45 minuti prima del suono della campanella.

La nuova modifica annunciata, però, non soddisfa le famiglie. Ilenia Barbieri, madre di una studentessa del liceo Cassinari, è netta: «Più che una soluzione utile agli studenti sembra una mossa per placare le famiglie. Quattro minuti non cambiano nulla, è una presa in giro. Anche il ritorno resta penalizzante: i ragazzi partono allo stesso orario ma rientrano molto più tardi, fino alle 15.40 o 15.45, allungando ulteriormente una giornata già pesante».

Sulla stessa linea anche la madre Valentina Labati, che ribadisce con forza la richiesta principale avanzata da genitori e studenti: «Chiediamo il ripristino degli orari precedenti, sia per l’andata sia per il ritorno. Per due anni non ci sono mai stati problemi di ritardi negli ingressi, nemmeno negli istituti più lontani. Lo spostamento di pochi minuti non è in linea con le nostre esigenze».