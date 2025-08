Taglio degli abeti per le Scuderie, in arrivo una petizione

Risale come una marea l’insofferenza per il prospettato taglio degli abeti che fiancheggiano le ex Scuderie di Maria Luigia, di fronte a Piazza Cittadella, già scena di una nota mobilitazione pro-alberi. “Si faccia un museo nelle scuderie, non un mercato” recita oggi uno dei cartelli. A mobilitarsi sono ancora associazioni e semplici cittadini che avevano presidiato i tigli di piazza Cittadella. Partirà una raccolta di firme e ancora una petizione su change.org. Anche la sera c’è chi presidia questo angolo.