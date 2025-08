Giubileo dei giovani, oggi l'incontro con Papa Leone XIV

È arrivato il grande giorno per i 320 ragazzi piacentini che si trovano a Roma in occasione del Giubileo dei Giovani con papa Leone. Dopo una settimana di appuntamenti di carattere artistico, culturale e spirituale, oggi i pellegrini piacentini, insieme alle altre migliaia provenienti da tutto il mondo, saranno a Tor Vergata dove alle 20.30 inizierà la veglia di preghiera con il Santo Padre, al termine della quale i ragazzi presenti si prepareranno al pernottamento, con tende e sacchi a pelo, in attesa della santa messa in programma domani alle 9.

I giovani pellegrini hanno viaggiato divisi in tre gruppi: un primo gruppo di 60 giovani ha viaggiato con la Pastorale giovanile della diocesi, partita il 28 luglio. Due sono invece i gruppi del cammino neocatecumenale: il primo con le parrocchie della Santissima Trinità e Borgotrebbia (circa 160 giovani) e l’altro con San Giuseppe Operaio e Caorso (circa 100). Negli scorsi giorni hanno seguito itinerari differenti, per poi ritrovarsi ieri a Roma in occasione di una messa presieduta dal vescovo di Piacenza-Bobbio monsignor Adriano Cevolotto. Questa mattina alcuni di loro parteciperanno alla diretta su Tv2000.

«Si respira un clima molto bello - racconta Francesco Luppi che insieme al vescovo Cevolotto ha accompagnato il gruppo della diocesi - Il tema di questo giubileo è molto sentito e riesce a toccare le corde dei nostri giovani: il tema della fragilità, della piccolezza, delle nostre fatiche e dei nostri limiti nella prospettiva giubilare non sono disvalori ma possono diventare la porta in cui incontrare la pienezza della vita. Tutto ciò che il mondo oggi ci dice che è da scartare, in questa esperienza diventa opportunità. Lungo il cammino abbiamo incontrato testimoni, abbiamo riflettuto e pregato».

Negli scorsi giorni il gruppo ha visitato San Pietro con monsignore Tiziano Ghirelli, canonico della basilica, e attraversato la Porta Santa. Mercoledì la catechesi mattutina “Dodici Parole per dire speranza” e la messa all’abbazia delle Tre Fontane. Giovedì il passaggio della Porta Santa in San Giovanni in Laterano e, al pomeriggio, la Festa degli Italiani, con la veglia con il cardinale Matteo Zuppi.

Il gruppo della parrocchia della Santissima Trinità è invece giunto a Roma passando per alcuni luoghi francescani: il santuario della Verna, in provincia di Arezzo, e Assisi. Il 4 agosto parteciperà all’incontro con Kiko Argüello, iniziatore del Cammino neocatecumenale sempre a Tor Vergata. E poi il viaggio proseguirà con tappe a Macerata, Porto San Giorgio e Loreto. Nel rientrare a Piacenza il gruppo farà una sosta al monastero marchigiano delle Adoratrici del Santissimo Sacramento a Cartoceto.

Il gruppo di San Giuseppe Operaio e Caorso ha fatto prima tappa al Santuario della Madonna di San Luca a Bologna e, successivamente, ha partecipato alla messa a Cartoceto. Ha potuto visitare Urbino e la riserva naturale “Gola del Furlo”, facendo tappa anche a Todi e Spoleto; a Spello e alla Cascata delle Marmore. È prevista per oggi la visita al seminario “Redemptoris Mater” e alle catacombe di San Callisto. Lunedì parteciperà all’incontro con Kiko Argüello.