«L'incontro con l'altro è sempre una scoperta». L'esperienza di Luca

Ospiti della trasmissione di Tv2000 dedicata al Giubileo dei Giovani di Roma, un gruppo di ragazzi della diocesi di Piacenza Bobbio ha affrontato il tema della speranza, declinato nel confronto tra l'essere e l'apparire, e nell'incontro con l'altro.

«La mia storia mi ha portato ad incontrare tante persone delle quali il passato non era importante - racconta Luca, 26 anni, figlio della Casa Famiglia Comunità Papa Giovanni XXIII di Caorso -. Una esperienza per andare oltre le storie delle persone che ho conosciuto, con le quali ho vissuto e che considero fratelli. I miei genitori hanno aperto una Casa Famiglia, io sono nato in questo contesto, e per me l'incontro con l'altro è sempre una scoperta perché si va oltre i muri e i pregiudizi che ci possono essere. Siamo arrivati ad essere anche in 15 o 16 in casa, e superate le fatiche dello stare insieme che si possono vivere in ogni famiglia, la gioia di ritrovarsi a tavola è sempre bella». «Quello che conta nel rapporto con l'altro è essere sé stessi, sempre - prosegue Luca -; scoprire l'altro è una sfida ma anche una ricchezza. L'importante è l'atteggiamento di incontro».

Durante la trasmissione è stato trasmesso anche il messaggio che il vescovo della diocesi di Piacenza Bobbio, Adriano Cevolotto, ha inviato ai 320 giovani piacentini in marcia verso Tor Vergata, dove nella serata di oggi ci sarà la veglia di preghiera con Papa Leone XIV e domani la celebrazione eucaristica.

«Questo Giubileo è l'occasione per ritrovarci in tanti, pellegrini al plurale. Perché la speranza non può mai abitare un cuore isolato. L'invito che vi faccio, ragazzi, è di poter vivere in profondità la gioia di questo nostro convenire a Roma, proprio perché questa speranza la si condivide. E allora il timore, a volte la vergogna di mostrarsi cristiani, il dubbio che sia veramente una cosa bella e importante, vengono superati e arriva la conferma che sperare è possibile anche oggi; non è un traguardo ma è un cammino; la forza che ti giunge ti fa camminare e andare avanti. Buon cammino, buon pellegrinaggio, buona esperienza di questo Giubileo dei Giovani».