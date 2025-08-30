Giunta, primo giorno di "conclave". Partito il ritiro a Morfasso

E' partito ieri mattina il tradizionale ritiro della giunta comunale sulle colline piacentine. Dopo le tappe in Valnure, Valtrebbia e Valtidone, quest’anno la scelta è caduta sull’alta Valdarda, con base all’agriturismo Del Conte di Rocchetta di Morfasso. Partenza da Piacenza verso le 7.30, poco più di un’ora di viaggio, check-in, caffè e poi l’avvio dei lavori, secondo uno schema ormai collaudato: nove assessori, circa un’ora di tempo ciascuno, per fare il punto sulle proprie deleghe supportati dai dati aggiornati. Come da consuetudine, si parte dalle risorse e dalla loro gestione. Il primo a parlare, dunque, è sempre l’assessore al Bilancio.

Pranzo veloce , cena un po’ più rilassata, tutto rigorosamente a base di piatti tipici piacentini, e temperature che, sotto sera, tendono al freschino. Cioè: felpa d’obbligo. La full immersion di lavoro della giunta comunale nel primo giorno di ritiro ha concesso decisamente poco allo svago.