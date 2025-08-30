Saturday, August 30

Piacenza

Saturday, August 30

Giunta, primo giorno di "conclave". Partito il ritiro a Morfasso

Location suggestiva: situato nell’antico borgo di Rocchetta, immerso nel verde dei boschi e nella tranquillità dell’ Alta Val d’Arda ai piedi del Monte Menegosa

Marcello Pollastri
Marcello Pollastri
|1 ora fa
Giunta, primo giorno di "conclave". Partito il ritiro a Morfasso
1 MIN DI LETTURA
E' partito ieri mattina il tradizionale ritiro della giunta comunale sulle colline piacentine. Dopo le tappe in Valnure, Valtrebbia e Valtidone, quest’anno la scelta è caduta sull’alta Valdarda, con base all’agriturismo Del Conte di Rocchetta di Morfasso. Partenza da Piacenza verso le 7.30, poco più di un’ora di viaggio, check-in, caffè e poi l’avvio dei lavori, secondo uno schema ormai collaudato: nove assessori, circa un’ora di tempo ciascuno, per fare il punto sulle proprie deleghe supportati dai dati aggiornati. Come da consuetudine, si parte dalle risorse e dalla loro gestione. Il primo a parlare, dunque, è sempre l’assessore al Bilancio. 
Pranzo veloce , cena un po’ più rilassata, tutto rigorosamente a base di piatti tipici piacentini, e temperature che, sotto sera, tendono al freschino. Cioè: felpa d’obbligo. La full immersion di lavoro della giunta comunale nel primo giorno di ritiro ha concesso decisamente poco allo svago. 
Leggi tutto
L’agriturismo Del Conte di Rocchetta di Morfasso
L’agriturismo Del Conte di Rocchetta di Morfasso

