«Più posti nelle case di riposo e nei nidi comunali»

I progetti della giunta Tarasconi formulati durante il ritiro a Morfasso. Oggi è l'ultimo giorno, in programma il confronto tra i consiglieri di maggioranza e gli assessori
Oggi, domenica 31 agosto, si chiude il ritiro di tre giorni della giunta Tarasconi a Morfasso. Saranno tirate le somme del lavoro svolto ed è prevista la convocazione dei consiglieri di maggioranza, che si confronteranno con gli assessori sulle linee che hanno definito per il futuro di Piacenza.
Il welfare è il tema che ha invece dominato sabato. Servizi al cittadino sempre più strutturati e vicini ai bisogni della comunità, con particolare attenzione agli anziani, alle famiglie, all’ampliamento del numero dei posti nei nidi e alle esigenze abitative. È la direzione su cui stanno lavorando gli assessori di Palazzo Mercanti, che nel ritiro politico hanno fatto il punto sulle prossime mosse e sugli obiettivi da centrare entro fine mandato anche sul fronte del sociale. Tra le priorità spicca il rafforzamento dei servizi agli anziani, in vista del progressivo e ineluttabile invecchiamento della popolazione.
