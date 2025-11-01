Gps dichiara il rischio fallimento e chiede al tribunale delle tutele dai creditori
Per la società che, tramite Piacenza Parcheggi, ha in concessione i parcheggi della città, la crisi è nata dal flop della gestione della sosta a Vicenza
Gustavo Roccella
|2 ore fa
La società Gps Spa, tramite Piacenza Parcheggi, ha in concessione i parcometri della città
E’ arretrato dell’8% il risultato di Gps Spa nel 2022, e però negli anni successivi è risalito dell’8,17% (2023) e del 7,85% (2024). Un "progressivo miglioramento" che "è stato tuttavia compromesso dalla gestione delle aree di sosta del Comune di Vicenza". Al punto che in tre anni (2022-2024) il margine operativo lordo è crollato di quasi 2 milioni, scrive al Tribunale di Piacenza, sezione fallimentare, la società che, tramite Piacenza Parcheggi, ha in concessione anche da noi i parcometri (dal 2013) oltre alla realizzazione, mai compiuta, dell’autosilo sotto piazza Cittadella.
