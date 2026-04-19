Piace "nuovo" e vincente: Pro Sesto battuta 3-1

Basta meno di mezz'ora al Piace, in vantaggio dopo appena 4', per mettere al sicuro il risultato, contro una Pro Sesto in pieno disarmo. Anche l'aritmetica manda i biancorossi ai playoff.

Dal cilindro di Franzini fuoriescono novità in serie, peraltro collaudate in settimana. La difesa è e 3 con De Vitis che scala sul campo e riprende il ruolo che era già stato suo a Rimini. Nei cinque di centrocampo Lordkipanidze vira a destra, Campagna parte dall’inizio, in attacco non c’è un centravanti di ruolo, che non rientra nella coppia formata da D’Agostino e Mustacchio. Si accomodano Martinelli, Ciuffo e Manuzzi, vicino a loro il rientrate Putzolu. I più giovani in tribuna inneggiano a Del Piero: sperano che appaia in tribuna (arriverà solo la moglie), visto che suo figlio Tobias, classe 2007, è fra i panchinari della Pro Sesto (si porta dietro un bel cognome...).

Piace in vantaggio dopo 4’: il lancio di D’Agostino è pronto, Mustacchio entra in area dalla destra e infila in diagonale. Ci aveva provato anche un minuto prima, stavolta su lancio di Silva. Imbarazzante la copertura difensiva degli ospiti.

Il raddoppio al 27' suggerisce ancora D’Agostino, il suo cross da sinistra è deviato, Campagna si libera in qualche modo del controllore e timbra.

Al 35' della ripresa il gol ospite: lungo cross da destra, Rastelli anticipa tutti di testa. Franz regala 15’ a Putzolu, si vede anche Del Piero Junior.

Fuori Mustacchio e D’Agostino, il Piace va un po’ in sofferenza, per fortuna non manca molto.

Il tabellino

PIACENZA (3-5-2): Kolgecaj; De Vitis (dal 15’ pt Martinelli), Silva (dal 36’ st Putzolu), Sbardella; Lordkipanidze, Campagna (26’ st Ciuffo), Poledri, Mazzaglia, Bertin; D’Agostino (dal 38’ st Ganz), Mustacchio (dal 29’ st Manuzzi). (Ribero, Zaffalon, Garnero, Asencio). All. Franzini.

PRO SESTO (4-3-3): Lovato; Meriggi (dal 1’ st Valota), Chiricallo, Mapelli, Anghileri; Bortolato (dal 38’ st Del Piero), Polenghi, Chillemi (dal 1’ st Rastelli); Clerici (dal 1’ st Montesano), Banfi, Stefanoni (dal 24’ st Banse). (Bongini, Bonanni, Samaden, Rastelli, Navarini). All. Angellotti.

ARBITRO: Mammoli di Perugia.

RETI: Mustacchio (P) al 4’pt; Campagna (P) al 27’ pt; Bertin(P) al 43’ pt; Rastelli (PS) al 35’ st.

SERIE D

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