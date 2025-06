Il museo delle carrozze sarà intitolato a Ettore "Tillo" Aspetti, il maestro che le restaurò

Ettore “Tillo” Aspetti, restauratore scomparso nel 2013, sarà omaggiato con l’intitolazione del museo delle carrozze nei sotterranei di Palazzo Farnese, luogo a cui ha dedicato passione e competenza.

Tra i fondatori di Piacenza Musei, Aspetti fu per anni figura chiave nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico locale. Il suo metodo, basato su trattamenti semplici e naturali, era volto alla conservazione dell’autenticità. Conosciuto per l’umiltà, la cordialità e l’irresistibile humor, ha contribuito in modo decisivo al recupero e all’allestimento dei Musei di Palazzo Farnese, avviato nel 1982.

Feconda si è rivelata la collaborazione con Stefano Pronti, al tempo direttore dei Musei. Aspetti si occupò del restauro di carrozze, soffitti lignei, portoni e opere d’arte, fino ad aprire al pubblico la raccolta delle Carrozze nel 1990 e la Pinacoteca nel 1997 ad ampliare le Carrozze e a inaugurare la Cappella Ducale nel 1998.