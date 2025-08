Nasce un "circolo" dei musei del Farnese: per i soci visite gratuite e posti riservati

Si chiama membership civica e mira a creare una comunità attorno a Palazzo Farnese, una sorta di "circolo Farnese" destinato a coinvolgere cittadini, associazioni, scuole, imprese ed enti. La delibera approvata dalla giunta prevede una quota annuale variabile: l'assessore alla Cultura Christian Fiazza ipotizza 60 euro per ogni persona o famiglia e mille per ogni azienda.

L'adesione darà diritto a ingressi gratuiti, sconti, agevolazioni e posti riservati a eventi. L’obiettivo è fidelizzare il pubblico e promuovere un uso condiviso e responsabile degli spazi museali, anche per eventi privati con finalità culturali o educative.

Non sono ammessi eventi chiusi o esclusivi, ma solo quelli rivolti a gruppi riconoscibili per appartenenze o interessi comuni. La membership punta a costruire legami duraturi con la comunità, incentivare la partecipazione attiva e rafforzare la reputazione del museo come spazio civico e inclusivo.