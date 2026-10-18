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Inciampò e si ruppe la caviglia: Comune condannato a risarcirla con 47mila euro

La caduta di una donna vicino al Teatro Municipale nel 2023. Il Tribunale riconosce in primo grado la responsabilità di Palazzo Mercanti. Il Comune potrà presentare appello.

Simona Segalini
|1 ora fa
L'incidente avvenne sul marciapiede del teatro. Nel tondo, l'avvocato Lenti
L'incidente avvenne sul marciapiede del teatro. Nel tondo, l'avvocato Lenti
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Cadde nei pressi del Teatro Municipale di Piacenza a causa di un dislivello presente lungo il selciato del marciapiedi. Quella caduta provocò alla donna, allora 57enne, la rottura di una caviglia. L'episodio risale al 17 marzo 2023.
Nel frattempo lei ha denunciato il Comune di Piacenza e il Tribunale-Sezione civile, in primo grado, ha pronunciato una sentenza con cui condanna il Comune a pagare un risarcimento che, tra le varie voci, arriva a 47mila euro circa. Contro questa sentenza, di primo grado, l'amministrazione comunale, se lo deciderà, potrà fare appello.
La vittima della caduta è stata assistita dall’avvocato di Piacenza Alberto Lenti. I danni, per il cui risarcimento si è espresso il giudice Marina Ghiretti, comprendono varie voci tra cui il danno biologico, il danno morale, l’invalidità temporanea, le spese mediche, oltre alle spese legali e a quelle della consulenza.
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