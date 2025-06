La proprietà degli Orti di via Campesio: «Tre nuovi edifici, il resto parco»

Con una lettera inviata a “Libertà”, i proprietari degli ex orti di via Campesio, per la prima volta dopo decenni in cui la loro area è stata al centro di contese tra ambientalisti e immobiliaristi, escono allo scoperto per avanzare una proposta che, con «la massima onestà intellettuale, sincerità e spirito costruttivo», punta a un «equo compromesso» tra interessi pubblici e privati. Se nell’ottobre del 2021 il progetto di costruire nei 15mila mq degli ex orti sette palazzine residenziali è stato cassato dal Cuav - il Comitato urbanistico di area vasta dove siedono Regione, Provincia e Comune - perché contrario al principio di riuso e rigenerazione urbana che prescrive la normativa, ora la proprietà torna alla carica, ma contenendo le richieste edificatorie (anche se metrature e volumi non vengono quantificati): le palazzine residenziali scendono a tre, vengono concentrate nella porzione nord dell’area, così da consentire nell’ampio comparto sud rimanente un pieno utilizzo a verde pubblico con opere di urbanizzazione a carico del costruttore.