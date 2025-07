La Provincia dice sì alla nuova logistica di Castelsangiovanni

Passa in consiglio provinciale, senza colpo ferire, l'accordo territoriale tra la Provincia di Piacenza e il comune di Castelsangiovanni per l'ampliamento polo logistico in località Barianella, che prevede un nuovo magazzino del gruppo Moncler su un'area di 217mila metri quadrati e un nuovo insediamento di un magazzino per il gruppo Daikin su un'area di 150mila metri quadrati. Dopo l'ok della conferenza dei servizi, è arrivato in consiglio provinciale il via libera definitivo con la sola astensione del consigliere Sergio Ferri. La presidente della Provincia Monica Patelli ha ripercorso l'iter relativo alla logistica castellana e sottolineato alcuni degli interventi compensativi previsti per il territorio, come parte del nuovo tracciato della tangenziale est di Castello, la riqualificazione dell'accesso al casello dell'A21 dalla Statale 412 e la redazione di un progetto di fattibilità del completamento della ciclabile lungo la "412". Per la prima volta, sono stati vincolati i contributi straordinari che riceveranno i comuni di Castelsangiovanni (due milioni e 400mila euro), Sarmato (500mila) e Borgonovo (500mila): dovranno essere utilizzati esclusivamente per compensare gli effetti sociali, ambientali e relativi alla mobilità derivanti dal nuovo maxi insediamento. In consiglio, Sergio Ferri ha chiesto quali siano le tempistiche delle opere compensative. «Il tratto di tangenziale di competenza dei privati sarà realizzato contestualmente all'insediamento mentre per la parte in capo a Rete Ferroviaria Italiana non abbiamo notizie, anche se generalmente non si tratta mai di tempi brevi» fa notare il direttore della Provincia Vittorio Silva. «Le opere previste andranno a sgravare dal traffico il tratto di "412" tra Castello e il casello autostradale». Se lo stesso Ferri ha chiesto di poter avere maggiori momenti di confronto in merito all'analisi mirata del fenomeno logistica che la Provincia ha commissionato, Patrizia Calza riporta l'attenzione sul tema del bisogno abitativo per i lavori della logistica «che si ripercuote su tutti i comuni». A proposito, Ferri lancia la provocazione: «Si organizzano i bus per portare i bagnanti in Trebbia e poi si lascia che un lavoratore raggiunga la logistica alle 5 del mattino in monopattino?». «È un tema a che non riguarda solo la logistica e al quale deve rispondere l'azienda dei trasporti» gli replica a stretto giro il vicepresidente Franco Albertini. Tutti discorsi ed elementi che, come sottolinea Patelli, andranno proprio ad integrare l'analisi sul fenomeno logistico attualmente in corso. «Faremo tesoro dei suggerimenti e li comunicheremo ai consulenti, dopo gli incontri già organizzati con comuni, associazioni di categoria, imprese e presto anche con i sindacai e il Comune di Piacenza».