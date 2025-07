Cresce la logistica di Castel San Giovanni, via libera in consiglio provinciale

Passa in consiglio provinciale, senza colpo ferire, l’accordo territoriale tra la Provincia di Piacenza e il comune di Castel San Giovanni per l’ampliamento del polo logistico in località Barianella, che prevede un nuovo magazzino del gruppo Moncler su un’area di 217mila metri quadrati e un nuovo insediamento di un magazzino per il gruppo Daikin su un’area di 150mila metri quadrati. Dopo l’ok della conferenza dei servizi, è arrivato in consiglio provinciale il via libera definitivo con la sola astensione del consigliere Sergio Ferri.

La presidente della Provincia Monica Patelli ha ripercorso l’iter relativo alla logistica castellana e sottolineato alcuni degli interventi compensativi previsti per il territorio, come parte del nuovo tracciato della tangenziale est di Castello, la riqualificazione dell’accesso al casello dell’A21 dalla Statale 412 e la redazione di un progetto di fattibilità del completamento della ciclabile lungo la “412”. Per la prima volta, sono stati vincolati i contributi straordinari che riceveranno i comuni di Castel San Giovanni (due milioni e 400mila euro), Sarmato (500mila) e Borgonovo (500mila): dovranno essere utilizzati esclusivamente per compensare gli effetti sociali, ambientali e relativi alla mobilità derivanti dal nuovo maxi insediamento.