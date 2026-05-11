Le lettere dimenticate dei piacentini "schiavi di Hitler": «Quegli scritti devono tornare ai familiari»

«Sono stanco, ma non tremo più». È una delle frasi scritte dai soldati piacentini internati nei lager nazisti dopo l’8 settembre 1943. Lettere e cartoline mai arrivate a destinazione, oggi recuperate dal ricercatore Pasquale Alessandro Campo, che da anni lavora per restituirle alle famiglie.

«Sono storie interrotte dalla guerra e rimaste in silenzio troppo a lungo» spiega Campo, autore di studi sugli internati militari italiani. Attraverso il progetto “La posta torna a casa” e la Banca dati degli internati militari italiani, ha già raccolto circa 40mila nominativi.

Secondo le ricerche dell’Istituto di storia contemporanea di Piacenza (Isrec), gli internati piacentini furono circa 5.846: giovani deportati nei campi del Terzo Reich perché rifiutarono di aderire alla Repubblica sociale italiana o di collaborare con i nazisti. Almeno 135 morirono durante la prigionia.

Campo cerca ora i discendenti dei piacentini autori delle lettere. «Non voglio donarle agli archivi: credo che quei ragazzi avrebbero voluto farle arrivare a casa».

Oggi su Libertà si può trovare l’elenco completo con i nomi dei piacentini le cui lettere potrebbero finalmente tornare ai familiari, a oltre ottant’anni di distanza.