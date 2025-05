“Logistica. Tecnologia, Innovazione, Lavoro”: il convegno a Castelsangiovanni

Si è svolto oggi, venerdì 9 maggio, al Teatro Verdi di Castel San Giovanni il convegno “Logistica. Tecnologia, Innovazione, Lavoro”, promosso dal Gruppo Libertà. Esperti, istituzioni, accademici e imprenditori si sono confrontati sui cambiamenti in atto nel settore: digitalizzazione, sostenibilità, innovazione tecnologica e nuove competenze. Moderato dal giornalista Dario Donato, l’incontro ha messo in luce il ruolo strategico della logistica nella competitività economica e nello sviluppo sostenibile, tra automazione, gestione dei dati e transizione ecologica. L’evento ha rappresentato anche un’importante occasione di confronto e networking tra gli operatori del settore.

Interventi Istituzionali

Tommaso Foti, Ministro per gli Affari Europei e il PNRR

«Un polo come quello di Castel San Giovanni può diventare un modello per l’intero Paese: efficiente, integrato, capace di attrarre investimenti e generare lavoro di qualità. La logistica, che affonda le sue radici nell’organizzazione dell’antica Roma, conserva ancora oggi la stessa funzione strategica ovvero connettere territori, sostenere l’economia e migliorare la vita delle persone. Il futuro della logistica passa da pianificazione e innovazione: le zone logistiche semplificate possono essere motori di sviluppo e attrazione di investimenti per tutto il Paese».

Michele De Pascale, Presidente della Regione Emilia-Romagna

«La logistica è leva decisiva per la competitività industriale e per la sostenibilità ambientale e sociale. Il modello piacentino, con protocolli sul lavoro e investimenti tecnologici, rappresenta un esempio virtuoso da seguire anche nella pianificazione urbanistica regionale».

Manager – Imprese a confronto

Lorenzo Barbo, Amministratore Delegato – Amazon Italia Logistica

«In un territorio dove è nata la nostra prima sede logistica in Italia, parlare di tecnologia, innovazione e lavoro assume un significato particolare. Quest’anno celebriamo 15 anni di presenza nel Paese, dove abbiamo creato 19.000 posti di lavoro a tempo indeterminato e investito 20 miliardi di euro. Siamo orgogliosi di sviluppare tecnologia all'avanguardia in grado di supportare la creazione di nuove professioni, ruoli e posti di lavoro presso le nostre strutture, e contribuire allo sviluppo del tessuto produttivo locale».

Alberto Birolini, Managing Director – FIEGE Logistics Italia

«La logistica italiana non cresce senza persone formate e valorizzate: non basta la tecnologia, servono competenze, organizzazione e cultura della performance. Il futuro si costruisce investendo sul capitale umano».

Sabine Hutter, VP, Capital Deployment – Prologis

«Per Prologis l’intelligenza artificiale è un acceleratore d’innovazione che rende la logistica più efficiente, sostenibile e centrata sulle persone, trasformando edifici in hub intelligenti e creando nuove professionalità senza ridurre l’occupazione».

Enrico Nebuloni, Executive Partner – Reply

«La logistica è leva strategica: con tecnologie intelligenti e flessibili può creare sviluppo e occupazione qualificata, ma l’Intelligenza Artificiale deve guidare, non vincolare»

Paolo Rebecchi, Direttore Generale – Cooperativa San Martino

«Nel mondo della logistica evoluta e dell’e-commerce, l’handling è un nodo strategico: una gestione interna specializzata fa la differenza su efficienza, tracciabilità e qualità del servizio, rispondendo alla complessità e ai ritmi dei grandi hub».

Alessandro Renzo, Managing Director Italy and Switzerland – GXO

«Puntiamo su persone e innovazione: il modello diretto valorizza il capitale umano, mentre la tecnologia adattiva ci aiuta a crescere con efficienza e flessibilità».

Paola De Micheli, Membro – Camera dei Deputati

«La logistica è una filiera strategica che richiede programmazione nazionale, investimenti in innovazione e lavoro di qualità, con regole chiare e infrastrutture adeguate a sostegno dei territori».

Roberto Reggi, Presidente – Fondazione di Piacenza e Vigevano

«Due proposte semplici ma ad alto impatto: housing sociale per contrastare la povertà abitativa dei lavoratori e comunità energetiche solidali sui tetti dei magazzini logistici per aiutare le famiglie fragili».

Andrea Poggio, Legambiente

«La logistica deve contribuire alla sfida delle emissioni zero, con scelte coraggiose, intermodalità e investimenti in energie pulite e mobilità sostenibile».

Mondo accademico – Ricerca, il futuro della logistica

Marco Facchinetti, Professore – Dipartimento DASTU, Politecnico di Milano | The Blossom Avenue Partners

«La logistica, quando frutto di programmazione e intesa tra istituzioni, è un’infrastruttura strategica: flessibile, innovativa e sempre più centrale per il territorio, con attenzione alla qualità del lavoro e della vita degli operatori».

Marco Melacini, Professore ordinario di Logistics Management – Politecnico di Milano

«In un contesto globale incerto, la logistica assume un ruolo sempre più centrale, evolvendo grazie alla tecnologia verso modelli human-centric che valorizzano il capitale umano e lo sviluppo delle competenze».

Maurizio Delfanti, Professore ordinario di Sistemi Elettrici per l’Energia – Politecnico di Milano

«La transizione sta mutando il panorama della logistica, specie in relazione alle fonti energetiche rinnovabili: i poli logistici sono una base ideale per gli impianti fotovoltaici, la cui energia verde sarà fondamentale per il futuro del settore».