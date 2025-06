Daikin e Moncler vogliono ampliarsi a Castelsangiovanni

A Castelsangiovanni Daikin e Moncler chiedono di ampliarsi. Dopo la richiesta delle due aziende, da anni presenti nel parco logistico, di costruire altri due capannoni è partito il complesso iter che porterà all'ulteriore allagamento del parco, a sud dell’A21 e a est della strada comunale del Colombarone.

In cambio dei due nuovi capannoni l’ente locale potrebbe incassare oltre due milioni di euro in compensazioni ambientali, da spalmare su una miriade di opere, oltre alle ricadute occupazionali dovute a nuovi posti di lavoro.

Se per Moncler si è già conclusa la prima fase, i 60 giorni entro cui potevano essere presentate osservazione da parte di privati, per Daikin i termini si sono appena aperti. Il disco verde spetterà al consiglio comunale, organo deciso che dovrà dare via libera all'ampliamento in deroga agli attuali strumenti urbanistici.

Servirà cioè una variante, visto che l'area è attualmente destinata a uso agricolo.