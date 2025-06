Maturità: Pasolini e Tomasi di Lampedusa al tema di italiano. Messaggio di Borsellino tra le tracce

Paolo Borsellino e i giovani, la parola rispetto, Pasolini e Tomasi di Lampedusa. Ecco le tracce della prima prova della maturità 2025 uscite da pochissimo. Alle sette e mezza del mattino davanti al Cassinari diversi studenti, vocabolario di italiano sotto il braccio, erano intenti ad aspettare l'ingresso.

Stessa situazione anche davanti alle altre scuole: al liceo Gioia l'ingresso viene preceduto da un applauso di incoraggiamento, all'istituto Romagnosi invece la sera prima degli esami, per alcuni, è stata dedicata all'aperitivo di classe. La prova più temuta? Per molti la seconda, ma anche l'orale.

Al via dalle ore 8,30 di mercoledì 18 giugno gli esami di maturità. La prima prova scritta di Italiano è comune a tutti gli indirizzi di studio. Le tracce sono messe a punto dal ministero dell'Istruzione e sono in tutto sette, divise tra tre diverse tipologie: 2 analisi del testo, 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità.

Gli studenti avranno a disposizione al massimo sei ore per terminare il compito.

Gli studenti maturandi del Gioia in attesa di entrare

È il gran giorno per oltre duemila studenti delle scuole superiori di Piacenza. Saranno invece 58 - secondo le coordinate fornite dall'Ufficio scolastico provinciale di Piacenza nei giorni scorsi - le commissioni d'esame operanti in tutte le sedi della provincia.

