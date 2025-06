Tempo di maturità per 2.186 studenti piacentini: si parte con la prima prova di italiano

È l'ora della maturità per oltre duemila studenti delle scuole superiori di Piacenza. Si incomincia oggi, mercoledì 18 giugno, con la prima prova d'italiano che farà tornare sui banchi per la precisione 2.186 ragazze e ragazzi delle scuole statali e di quelle paritarie chiamati a sostenere l'esame di stato nelle loro sedi scolastiche: unica eccezione è rappresentata dal liceo Colombini, le cui quinte affronteranno l'esame nei container dietro alla questura in viale Malta.

Saranno invece 58 - secondo le coordinate fornite dall'Ufficio scolastico provinciale di Piacenza nei giorni scorsi - le commissioni d'esame operanti in tutte le sedi della provincia, comprese quelle periferiche: la commissioni d'esame sono composte da un presidente esterno, da tre membri esterni e tre interni all'istituzione scolastica. Nei giorni scorsi c'è stata la pubblicazione delle commissioni, che ha rappresentato un'altra tappa di avvicinamento alla maturità, mentre all'inizio di questa settimana tutte le 58 commissioni si sono insediate ufficialmente in una riunione definita "plenaria”. Oggi però è il "grande giorno”: alle 8.30 si parte con il primo scritto d'italiano, che è comune a tutti gli indirizzi. Si prosegue domani con la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio (latino al liceo classico e matematica allo scientifico, ad esempio). Infine è previsto un colloquio che ha l'obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato.

Tempo di maturità anche a Bobbio per appena 16 studenti. In bocca al lupo a tutti.