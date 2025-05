Medico arrestato, Tagliaferri: «Commissariare l'Ausl di Piacenza»

Il primo atto politico ufficiale legato all'arresto del Primario di Radiologia dell'ospedale di Piacenza Emanuele Michieletti , accusato di violenza sessuale, arriva dal consigliere regionale piacentino di Fratelli d'Italia Gianfranco Tagliaferri, che ha presentato un'interrogazione a risposta immediata alla Giunta.«Trentadue abusi sessuali accertati in un solo mese e mezzo - spiega - un Primario arrestato, un ambiente sanitario descritto come omertoso e complice. Tutto questo è accaduto all'interno dell’Ausl di Piacenza, senza che la Direzione generale intervenisse in modo efficace. È ora che la Regione si assuma le proprie responsabilità e metta fine a questa gestione fallimentare: chiediamo l’avvicendamento immediato della direttrice Paola Bardasi e il commissariamento dell’azienda sanitaria».Tagliaferri ricorda anche gli altri fatti che hanno interessato l'Azienda sanitaria di Piacenza: «Non è un caso isolato – prosegue – in meno di un anno tre gravi scandali hanno travolto l’Ausl piacentina, tra arresti per spaccio, corruzione, abuso di farmaci e ora un’ondata di violenze sessuali coperte dal silenzio. Sono anche pervenuti tre avvisi di garanzia a seguito di ispezioni dei NAS negli anni 2023 e 2024 che hanno portato alla chiusura di svariate strutture che svolgevano compiti riabilitativi per centinaia di minori senza essere autorizzate e senza corrispettivo bando di gara, si parla di almeno due milioni di euro versati negli anni, in modo quantomeno dubbioso, tali da provocare appunto avvisi di garanzia. È evidente che siamo di fronte a un sistema fuori controllo, dove il personale non si sente tutelato e dove l’omertà ha preso il posto della vigilanza e del rispetto. Serve un’azione immediata e radicale».Nell’interrogazione, il consigliere regionale piacentino chiede alla Giunta «quali immediate azioni intenda assumere per accertare le responsabilità gestionali e organizzative all’interno dell’Ausl di Piacenza in relazione a quanto denunciato; se non ritenga urgente e necessario disporre il commissariamento dell’Ausl, alla luce del ripetersi di episodi gravissimi in pochi mesi e del fallimento della governance aziendale nel prevenire e gestire tali condotte; per quale motivo la Direttrice Generale Paola Bardasi non abbia sospeso il Direttore Sanitario o rimosso dalle sue funzioni, almeno in funzione cautelativa per non inquinare le indagini sulle coperture e possibili connivenze; quali misure concrete siano state assunte – dopo le prime segnalazioni – per garantire giustizia alle vittime, prevenire nuovi abusi e ripristinare un ambiente di lavoro sano, sicuro e rispettoso della dignità delle persone».