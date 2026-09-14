Mostra su Dante, corsa contro il tempo dopo il bando deserto: in gioco 870mila euro

Corsa contro il tempo per la mostra dedicata a Dante Alighieri e al Codice Landiano, prevista dal 3 dicembre a Palazzo Farnese. Dopo che nessuna delle tre realtà invitate dal Comune ha presentato un’offerta, l’amministrazione e la Fondazione di Piacenza e Vigevano stanno riorganizzando il progetto.

Il nodo principale riguarda il reperimento delle opere, oltre agli adempimenti per trasporto e assicurazioni. La selezione sarebbe già a buon punto, mentre resta da definire la parte tecnica. I tempi stretti potrebbero portare a ridurre il numero delle opere inizialmente previste, mantenendo al centro il Codice Landiano del 1336 conservato alla Passerini Landi.

Sul progetto sono stati stanziati 870mila euro, di cui 680mila dal Comune. All’organizzazione dovrebbe lavorare la società Neo di Milano. La mostra potrebbe inoltre puntare sulle tecnologie digitali e immersive, con immagini e suoni per rendere il percorso più coinvolgente.