Moto contro camion, muore a soli 19 anni

Si chiamava Riccardo Cerati, 19 anni, residente a San Nicolò, il giovane che ha perso la vita oggi pomeriggio in un tragico incidente stradale avvenuto in via Agazzano, nei pressi della località La Noce. Lo studente, in sella alla sua moto da cross, si sarebbe immesso da una via laterale per poi essere travolto da un camion. L’impatto è stato violentissimo: Riccardo è finito sotto il mezzo pesante, restando incastrato. Numerosi testimoni hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti 118 e vigili del fuoco, che hanno estratto il ragazzo, trasportandolo d’urgenza all’ospedale di Piacenza. Le sue condizioni erano disperate e, nonostante i tentativi dei medici, è spirato poco dopo il ricovero. Polizia locale e carabinieri hanno eseguito i rilievi e gestito il traffico. La comunità è sotto shock. Le indagini chiariranno le responsabilità dell’accaduto.