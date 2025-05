"Nel Mirino" racconta la Piacenza a cavallo

Sarà una puntata diin formato equestre quella in onda venerdì 16 maggio alle 21 su Telelibertà. Piacenza e la sua provincia hanno infatti un legame stretto con i cavalli, da cui si dispiega una narrazione che unisce arte, storia, simbolismo e che riguarda in generale la cultura del nostro territorio. Nella trasmissione condotta da, al tavolo dello Spazio Rotative, con la giornalista di Libertàsiederanno, direttore dei Musei civici di Palazzo Farnese, l’architettoe l’imprenditore, proprietario del castello di San Pietro in Cerro. Il racconto della Piacenza a cavallo comincerà con le statue equestri del Mochi in piazza Cavalli, in occasione fra l’altro dei quattrocento anni della statua equestre di Alessandro Farnese, indagandone la storia, la tecnica di realizzazione e le curiosità, passando poi alla scultura di Bruno Cassinari davanti al Palazzo della Prefettura, fino al museo delle Carrozze e alle scuderie dell’attuale Urban Center, e ancora si parlerà dei cavalli in vetroresina di Mimmo Paladino e del loro dialogo silenzioso con quelli del Mochi, senza scordare infine i dipinti di Alfredo Soressi e Luciano Ricchetti. Fondamentale per il lavoro nei campi, animale amato dalla nobiltà, per i piacentini il cavallo è protagonista anche in tavola: si cercherà dunque di saperne di più riguardo a questa nostra tradizione culinaria.Come di consueto la puntata di “Nel mirino” sarà disponibile anche on demand sulla piattaforma www.teleliberta.tv