Non può salire sul bus col monopattino e aggredisce l’autista: graffi e chiavi “rubate”

Prima il rifiuto, poi l’ira. E infine una nuova aggressione, con tanto di chiavi del bus portate via e il servizio costretto a fermarsi. È l’ennesimo episodio di violenza che vede vittima un autista di Seta, questa volta lungo la linea Agazzano-Piacenza, avvenuto nel territorio del comune di Gragnano. Protagonista una giovane donna di origine nordafricana, già segnalata in passato per comportamenti aggressivi nei confronti del personale del trasporto pubblico.

La vicenda si è consumata l’altra mattina e, per certi versi, ha avuto un prologo poco prima. La donna si era infatti presentata alla fermata con il proprio monopattino, chiedendo di poter salire a bordo. Di fronte al diniego dell’autista, che non poteva consentire il trasporto del mezzo sul bus (solo ai capolinea), aveva reagito in maniera agitata. La situazione aveva richiesto l’intervento dei carabinieri. All’arrivo dei militari, però, la donna aveva preferito allontanarsi.

Sembrava finita lì. Invece, poco dopo, sarebbe tornata alla fermata, aspettando la corriera successiva della stessa linea. E anche in questo caso si sarebbe presentata con il monopattino, chiedendo di salire a bordo. Quando il conducente le ha nuovamente spiegato che non poteva farlo, la situazione è rapidamente degenerata.