Omicidio via Pastore, i vicini sconcertati: «Tragedie impossibili da capire»



La Ha chiamato il 112 dicendo soltanto: «Ho ucciso mia moglie». Poi è fuggito da casa, ha raggiunto il cimitero, forse per piangere sulla tomba del figlio morto alcuni anni fa in un incidente stradale, e ha cercato di tagliarsi le vene. È finita lì, nel tardo pomeriggio di venerdì 8 maggio, la fuga di Hako Vitanov, macedone, 59 anni, magazziniere alla logistica, arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio volontario.La vittima del femminicidio si chiamava Milena Vitanova , aveva 56 anni e faceva la casalinga. Lascia quattro figli.

La testimonianza di una vicina di casa

«Ero in camera da letto quando improvvisamente ho sentito urlare. Ricordo di aver guardato l’orologio alla parete: erano le 15.25. Non ho dato molto peso a quell’urlo e mi sono chiesta che avrei potuto fare? E poi non si capiva neppure da quale appartamento provenisse. Qualche minuto dopo, però, ho sentito una sirena arrivare nella strada sotto casa mia e poi un’altra, e ho sentito i portiere sbattere. Sono scesa in strada ed era pieno di carabinieri e di gente».

È la testimonianza di una donna che abita nel palazzo di via Pastore, nell’appartamento proprio di fronte a quello dove è stato consumato l’omicidio.