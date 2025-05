Ordine degli infermieri: «Rispetto per chi ha denunciato, sostegno a chi ha bisogno»

«Il nostro non è silenzio. È rispetto. Rispetto per chi ha avuto la forza di denunciare. Per chi ha taciuto, per paura o dolore. Per chi oggi vive un conflitto interiore, per chi si è sentito usato, tradito, invisibile. Non siamo giudici né cronisti. Non è una mancanza di posizione, è rispetto anche per chi sta conducendo le indagini. Quando saranno concluse, se emergeranno responsabilità, l’Ordine agirà con determinazione e rigore. Alle colleghe e ai colleghi che nulla hanno a che vedere con i fatti emersi, diciamo: non sentitevi giudicati né coinvolti».

Maria Genesi, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Piacenza al convegno intitolato «insieme costruiamo la salute». Questo l'incipit del messaggio letto oggi pomeriggio, martedì 13 maggio, da, presidente dell'di Piacenza al convegno intitolato «insieme costruiamo la salute». Il caso del primario arrestato rischia di lasciare un segno indelebile per l'intera categoria.

«Sappiamo che ogni giorno migliaia di professionisti operano con dedizione, correttezza e integrità, portando fiducia e dignità alla nostra professione. Siamo vicini anche a chi oggi si sente ferito da commenti superficiali o generalizzanti. Un’intera professione non può essere giudicata sulla base del comportamento – ancora oggetto di indagine – di pochi».

«L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Piacenza tutela e rappresenta sia i cittadini che i professionisti. Il rispetto reciproco è il fondamento del nostro patto di fiducia. Nel frattempo, l’Ordine è a disposizione di chi ha bisogno: per ascoltare, accogliere, sostenere. Perché la cura passa anche da qui» ha concluso Genesi.

Nel convegno sono state poi affrontate le sfide future del sistema sanitario e la riforma del codice deontologico delle professioni infermieristiche. Perché dopo il Covid tutto è cambiato. Tutto a parte l’attenzione verso il paziente. «Problematiche importanti segnano il nostro mestiere - le parole di Maria Gaetana Droghi, vicepresidente dell'Ordine delle Professioni infermieristiche di Piacenza -. Noi vogliamo avere dei punti fermi di riferimento capaci di guidare la nostra professione e il codice deontologico con questa revisione diventa ancora di più strumento essenziale».