Panchina arcobaleno "cancellata", l'assessora Groppelli: gesto vile

“Non è accaduto in città, ma non si può né si deve restare indifferenti alla "cancellazione" della panchina arcobaleno di Calendasco. Un gesto vile nell'anonimato del vandalismo, gravissimo perché emblematico di un atteggiamento aggressivo e intollerante, nel quale la nostra comunità non può riconoscersi ma è chiamata a prenderne nettamente le distanze”. Sono le parole dell'assessora alle Pari Opportunità Serena Groppelli, che aggiunge: “Di fronte a episodi come questo, il Comune di Piacenza non può che ribadire ancor più convintamente il proprio sostegno al Pride che sabato 24 maggio animerà il centro storico, come occasione per riaffermare il contrasto a qualsiasi forma, inaccettabile, di discriminazione, omo o transfobia”.“I colori dell'arcobaleno – conclude Groppelli - esprimono l'armonia che nasce dall'incontro tra sfumature diverse: non c'è vernice che possa coprire o annullare questo concetto. Anche a nome della sindaca Tarasconi e dei colleghi di Giunta, esprimo la mia solidarietà ad Arcigay Piacenza Lambda e a tutte le associazioni che si impegnano, ogni giorno, perché nessuno debba sentirsi oggetto di esclusione sociale, marginalità o pregiudizio a causa della sua identità”.