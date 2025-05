Xnl si accende di luci arcobaleno per il Piacenza Pride

Nel corso di questa settimana, e fino alla notte di sabato, XNL Piacenza si accederà di luci arcobaleno per ricordare l’arrivo del secondo Piacenza Pride, in programma per sabato 24 maggio nel centro storico della città.

Il programma del Pride, che è stato presentato nei giorni scorsi in Municipio dal comitato organizzatore affiancato delle numerose istituzioni e associazioni locali che lo supportano, prevende con una parata per le vie del centro che partirà (ore 15) e arriverà (ore 18) ai Giardini Margherita per i saluti istituzionali, gli interventi degli ospiti e, a seguire, una festa con musica e food truck.

«Con l’accensione delle luci di XNL il Centro per le arti contemporanee XNL Piacenza torna a salutare l’arrivo del Pride a Piacenza – è il commento del vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli –, una manifestazione che accende l’attenzione su tematiche sensibili, in modo diretto o indiretto, per una parte considerevole della nostra comunità. La complessità dei temi, delle posizioni, dei punti di vista relativamente ai diritti della comunità LGBTQ+, richiede spazi di confronto e rappresentazione che siano il più possibile allagati, plurali, accoglienti».

Con il riferimento luminoso sulla propria facciata alla bandiera “rainbow”, creata nel 1978 a San Francisco dall’artista Gilbert Baker, XNL Piacenza intende sostenere i valori dell’inclusione, contro ogni forma di discriminazione, e la necessità di un dibattito costruttivo, che tenga al centro il bene delle persone e della comunità nel suo complesso.

La giornata, lo ricordiamo, è organizzata da un comitato composto da Arcigay Piacenza Lambda, Arci Piacenza, Agedo Milano, Famiglie Arcobaleno gruppo di Piacenza, Collettivo Drag Attack, Associazione De Arte Saltandi. Saranno presenti con i loro banchetti Croce Rossa Italiana Comitato provinciale di Piacenza, Pubblica Assistenza Croce Bianca Piacenza, Azienda Usl di Piacenza, Femme Fest, Amnesty International. Altre realtà aderenti sono: Consulta Provinciale degli studenti, Piacenza student Society, Ipercoop, CGIL, UIL, CISL, Donne in nero, XNL Piacenza, Libera, Cinemaniaci, Concorto Film Festival, Arci Piacenza, Kabukista Teatro, Auser Piacenza, EN Laboratorio Collettivo, Centro TICE, ANPI, Legambiente.