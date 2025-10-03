Piacenza in piazza per Gaza e la Flotilla: video e foto in diretta

In aggiornamento

C'è tantissima Piacenza in strada e nelle piazze oggi, 3 ottobre, che aderisce allo sciopero indetto da Si Cobas, Cgil e Usb contro il blocco israeliano della Flotilla e del genocidio in atto a Gaza. Un mare di striscioni e cori contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu

La bandiera palestinese issata sulla statua di Sant'Antonino

I cortei sono partiti poco dopo le 8 da più punti, il percorso principale è il seguente: piazzale Libertà, Stradone Farnese, Corso Vittorio, piazzale Genova, Via IV Novembre, Via Alberici, Via Giordani, Piazza S Antonino e Via S Antonino, largo Battisti, Piazza Cavalli, Via Cavour, largo Baciocchi

Un corteo è partito anche da Via Scalabrini Liceo Cassinari, Via Caccialupo e Stradone Farnese per unirsi a quello dei sindacati.

Importanti le ripercussioni sul traffico.

Sciopera anche Seta

Servizio urbano: servizio garantito dalle ore 07:01 alle ore 09:59 e dalle ore 12:01 alle ore 14:59 (sono garantite le corse in partenza dal capolinea dalle ore 6:45 fino alle ore 9:45 e dalle ore 11:45 fino alle ore 14:45).

Servizio suburbano ed extraurbano: servizio garantito fino alle ore 08:29 e dalle ore 12:01 alle ore 14:59 (sono garantite le corse in partenza dal capolinea fino alle ore 8.00 e dalle ore 11:31 fino alle ore 14.30

Il corteo Usb poco prima della partenza (foto Giorgio Lambri)

Il corteo su Stradone Farnese guidato dall'Usb (foto Riccardo Foti)

Lo striscione della Cgil in corteo (foto Paolo Marino)

Il corteo guidato dalla Cgil di Piacenza (foto Paolo Marino)

I manifestanti al Dolmen

Il lungo corteo che ha percorso lo Stradone (foto Giorgio Lambri)

Gli organizzatori alla testa del corteo (foto Giorgio Lambri)

Alle 9.40 il corteo ha raggiunto Corso Vittorio Emanuele

La bandiera guida il corteo (foto Riccardo Foti)

I cori dal corteo

"Da Gaza a Piacenza ora e sempre Resistenza", "Gaza libera", "Free, free Palestine" e la sua versione in italiano, "Libertà, libertà, per Gaza siamo qua", ma nel mirino dei megafoni dei manifestanti c'è soprattutto il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Ecco i cori nelle strade di Piacenza.