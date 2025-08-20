Piazza Cittadella, Bongiorni: "Abbiamo agito con coerenza"

«Il nostro percorso è stato lineare e trasparente, basato su due aspetti fondamentali: i ritardi e le garanzie sui finanziamenti. Attendiamo fiduciosi il verdetto, certi di aver agito con coerenza». Così il vicesindaco Matteo Bongiorni ha commentato la sospensiva concessa dal giudice Antonino Fazio sul ricorso presentato da Piacenza Parcheggi-Gps contro la penale da oltre 812mila euro imposta dal Comune. Il tribunale ha ritenuto la sanzione “eccessiva”, evidenziando che i ritardi non dipendono solo dall’appaltatore ma anche da cause esterne, come il contenzioso sugli alberi e i sottoservizi non segnalati. La partita ora si sposta al 4 settembre, quando il giudice esaminerà le memorie delle parti. «Nessun confronto politico con il concessionario – ha aggiunto Bongiorni – perché si tratta di un iter tecnico e amministrativo che va rispettato. Sul futuro si ragionerà a tempo debito, senza allarmismi». Nel frattempo, il centrodestra attacca la giunta rivendicando il solito “ve l’avevamo detto”, mentre all’interno della maggioranza serpeggia il malumore per la mancata informazione preventiva ai consiglieri.