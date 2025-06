Piazza Cittadella, la Prefettura: nessun commissariamento

"In relazione all’adozione di provvedimenti nell’ambito della prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata attinenti alla realizzazione del parcheggio interrato di Piazza Cittadella a Piacenza, corre l’obbligo di precisare che la Prefettura non ha proceduto ad alcun commissariamento o amministrazione controllata delle imprese coinvolte nel cantiere". Così recita una nota stampa inviata questa mattina, 2 giugno, dalla Prefettura di Piacenza. Nella nota si specifica che "le predette imprese non sono interdette ai fini antimafia e possono pertanto continuare la propria ordinaria attività".

Resta comunque "alta l’attenzione del Gruppo Interforze Antimafia - viene assicurato - per le attività nel cantiere di piazza Cittadella e in tutte le opere ed appalti pubblici del territorio piacentino".

La Prefettura precisa altresì che "è stata già segnalata all’Autorità Giudiziaria la diffusione di notizie incontrollate sui provvedimenti a carattere riservato e si auspica, per il futuro, che l’opera di prevenzione svolta dalla Prefettura non venga ulteriormente strumentalizzata a livello locale per finalità estranee alla competenza degli organi statali che devono essere messi in grado di lavorare con la massima serenità e la consueta professionalità".