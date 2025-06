Tarasconi su piazza Cittadella: «O si lavora o si cambia strada»

«Il cantiere è oggettivamente fermo da troppo tempo, e questo per noi sta diventando inaccettabile». Lo sostiene, in un'intervista a Libertà, la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi a proposito di piazza Cittadella, pratica spinosissima che si trascina da oltre 13 anni, ma che lei rivendica di avere messo sui binari. L’amministrazione comunale sta provando a sbrogliare la matassa riguardo al progetto del parcheggio interrato. Ma il dialogo con il concessionario Piacenza Parcheggi-Gps è particolarmente complicato e i tavoli tecnici laboriosi e lei non esclude l'ipotesi estrema della risoluzione del contratto. «Non possiamo pensare - osserva - che questa situazione di stallo si protragga oltre, senza un cambio di passo evidente. Capisco la frustrazione: i cittadini, e penso soprattutto ai residenti e ai titolari delle attività intorno, vedono solo che lì non si muove foglia. Ma dietro c’è un lavoro molto complesso, sia sul piano politico che amministrativo».

