Piazza Cittadella, più disillusione che rabbia

Più della rabbia, poté la disillusione. Fra i commercianti piacentini le cui attività si trovano in piazza Cittadella e nelle aree limitrofe all’ultima notizia che vuole il Comune pronto alla rescissione del contratto con Gps-Piacenza Parcheggi, si risponde senza parole e con un gesto: allargando le braccia. «Cosa possiamo fare?» domanda Adriano Guglielmetti dal suo negozio. L’esercente ricorda che domani è in programma un incontro sotto il municipio. «Se non dovessi tenere aperto il negozio sarei certamente presente» commenta Guglielmetti, che giudica tutta la partita del parcheggio interrato “un progetto iniziato male e destinato a finire peggio». L’ottimismo, ma viene da pensare come potrebbe essere altrimenti, non abita nei locali di chi si affaccia sulla piazza. «Si doveva dare retta a chi manifestava forti perplessità riguardo a questo intervento, che fra ricorsi e futuri bandi, in caso di rescissione, non si sa quando avrà termine».