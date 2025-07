Idee per piazza Cittadella: da boschetto a parco archeologico

E adesso si può anche sognare. Lievitano visioni, idee sulla rigenerazione di Piazza Cittadella, dal passato a oggi: bosco, cornice monumentale, prato, vuoto urbano, centro sociale all’aperto? Per tutti i gusti. Libertà ha raccolto voci di architetti, artisti e operatori economici per immaginare il futuro di questo spazio urbano.

La piazza ormai forata è sospesa fra l’ultimatum di trenta giorni dato dal Comune a Gps, il realizzatore del parcheggio interrato, e la non remota possibilità di ricorsi legali su tutta la vicenda che trascinerebbero a lungo un recupero del sito.

Progetto di piazza Cittadella di Franco Scepi con gli architetti Artemio Cavagna, Alfredo Raimondi e Daniele Pagani

Ma se il progetto di parcheggio nato nel 2012 e avviato dalla Giunta Tarasconi scivola di mano come la sabbia dal pugno, allora si può pensare senza vincoli a cosa fare di questo luogo che non ha mai avuto una caratterizzazione estetica forte. Anche se proprio nel 2001 fu lanciato il primo concorso di idee per sistemare Piazza Cittadella a servizio del centro storico. Parteciparono 57 architetti. E fra questi ecco un progetto unitario e ardimentoso di Franco Scepi con gli architetti Artemio Cavagna, Alfredo Raimondi e Daniele Pagani. Due “chiocciole” monumentali e il pavimento a raggi.