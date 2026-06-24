Piazzetta Sant’Agnese, residenti esasperati: «Rumori fino a notte e timori per lo spaccio

Schiamazzi notturni, gruppi che sostano per ore e timori legati a possibili episodi di spaccio. È la situazione denunciata da alcuni residenti di piazzetta Sant’Agnese, nei pressi di via X Giugno, nel cuore del centro storico di Piacenza.

Secondo quanto riferito dagli abitanti, il problema si ripeterebbe da tempo e diventerebbe particolarmente evidente nelle ore serali, quando la piazzetta si trasforma in punto di ritrovo fino a tarda notte.

«Non è solo il rumore a preoccuparci – racconta un residente –. Ci sono persone che restano qui per ore, assistiamo a movimenti sospetti e molti cittadini temono che possano verificarsi episodi di spaccio. Vorremmo semplicemente poter vivere con serenità».

Tra gli aspetti segnalati c’è anche l’utilizzo del muretto rialzato che delimita la piazzetta, dove trovano spazio alcune opere d’arte e che, secondo i residenti, viene spesso occupato dai gruppi presenti nell’area.

Sulla vicenda interviene il consigliere comunale Massimo Trespidi, che chiede un rafforzamento dei controlli: «Invito l’amministrazione a intensificare la vigilanza e a garantire una presenza costante delle forze dell’ordine per tutelare residenti e decoro urbano».