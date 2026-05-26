Ponte Lenzino, le sponde sono finalmente unite

Non chiamatelo semplicemente ponte. Il Lenzino, per la Val Trebbia, è diventato il simbolo di un crollo annunciato e di una ferita ancora aperta. Quel 3 ottobre 2020, in pieno anno del Covid, il vecchio viadotto in territorio di Corte Brugnatella si sbriciolò nel Trebbia dividendo improvvisamente le comunità di Cerignale, Rovaiola e Marsaglia. Per mesi la valle rimase spezzata in due, fino all’arrivo del ponte Bailey provvisorio, struttura d’acciaio costata circa cinque milioni di euro.

Ora però il nuovo ponte è quasi realtà. L’infrastruttura definitiva, lunga 180 metri e costata 36 milioni di euro, è ormai visibile in tutta la sua imponenza: le due sponde si sono ricongiunte e il tracciato, completamente diverso dal precedente, punta a garantire maggiore sicurezza.

Cinque campate, piloni elicoidali e un percorso rettilineo nato anche per superare i problemi legati alla frana di Carisasca, indicata tra le cause del collasso del vecchio manufatto.

I lavori, avviati nel 2023, hanno subito rallentamenti per le piene del Trebbia e per il ritrovamento di ordigni bellici, ma Anas assicura che l’opera sarà pronta entro l’estate. Nel frattempo sono stati messi in sicurezza i versanti, demoliti quasi tutti i resti del vecchio ponte e predisposto anche un futuro attraversamento ciclopedonale.