Ecco il nuovo consiglio provinciale che resterà in carica due anni. Entrano in corso Garibaldi, con il presidente Franco Albertini, Massimiliano Morganti, Federico Bonini, Riccardo Sparzagni, Giampaolo Maloberti, Paola Galvani per il centrodestra; per il centrosinistra Patrizia Calza, Gabriele Scagnelli, Silvia Granata, Nadia Pompini, Filippo Zangrandi.

Il consiglio è dunque ancora una volta diviso esattamente a metà, con cinque rappresentanti di centrodestra e cinque di centrosinistra, come è stato negli ultimi due anni. Sei le conferme su dieci; tre i nuovi ingressi almeno rispetto all'ultimo mandato.

Albertini, durante le interviste in vista delle elezioni a Libertà, aveva detto che avrebbe valorizzato tutti i consiglieri eletti, come fatto da Monica Patelli, presidente uscente. "Penso che, a maggior ragione oggi, per come le Province sono state ridotte dalla riforma Delrio, ci sia bisogno dell’impegno e della collaborazione di tutti, al di là delle deleghe. Tutti i consiglieri saranno valorizzati", aveva detto.