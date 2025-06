Quartieri al buio, residenti esasperati: «Non è la prima volta»

La proiezione del film "Anora" all'ex caserma Cantore è stata interrotta a causa del blackout

Piacenza sprofonda un'altra volta nel blackout. Ancora disagi per residenti e cittadini nel cuore della città. Nella tarda serata di sabato 14 giugno, poco dopo le 22, diverse zone del centro storico di Piacenza, ma anche nella zona residenziale a sudest della città sono rimaste a lungo al buio a causa di un improvviso guasto della rete elettrica.

Tra le zone interessatelo Stradone Farnese e le vie limitrofe, ma anche il quartiere della Baia del Re, e viale Dante. Una situazione che ha generato disagi in un momento in cui le strade erano ancora animate da passanti e residenti.

Anche via Scalabrini è sprofondata nel buio totale, tanto che diversi abitanti sono stati costretti a scendere in strada muniti di torce per cercare di capire cosa stesse accadendo. Dalla vicina via Torta, rimasta senza energia, è giunta in redazione la telefonata allarmata di una donna, dipendente da un apparecchio per l’ossigeno, che ha espresso profonda preoccupazione per le conseguenze dell'interruzione dell’elettricità.

Disagi anche per le attività di intrattenimento estivo: allo Spazio Arena della ex Caserma Cantore, lo spettacolo cinematografico all’aperto con la proiezione del film «Anora», inserito nel cartellone della rassegna estiva, è stato bruscamente interrotto a proiezione iniziata. I presenti, delusi e infastiditi, si sono messi in fila per ottenere il rimborso del biglietto.

In redazione sono piovute numerose segnalazioni e proteste di cittadini, molti dei quali hanno sottolineato come episodi simili si siano verificati più volte anche nei mesi scorsi. Oltre agli appartamenti, anche l’illuminazione pubblica ha subito un blackout totale, rendendo alcune strade completamente al buio e potenzialmente pericolose per pedoni e automobilisti.

Al momento non è stata resa nota la causa precisa del guasto. Alcuni cittadini che hanno chiamato il servizio di segnalazione guasti si sono sentiti rispondere che l'intervento potrà richiedere ore. Resta però forte la richiesta, da parte della cittadinanza, di interventi urgenti e risolutivi per garantire la stabilità di un servizio essenziale, soprattutto in una zona centrale e densamente abitata come quella coinvolta ieri sera.

Forte disagio è stato vissuto da una decina di cittadini che, rimasti bloccati al parcheggio della Cavallerizza, hanno chiamato il 112. Causa assenza di corrente, infatti, le sbarre non si sono più alzate rendendo impossibile l'uscita fino all'intervento di un tecnico che ha consentito agli automobilisti di tornare a casa.