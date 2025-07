Rabbia e incubi, come cambia la vita dopo un furto

C'è l'imprenditore Antonio Bernardi, che si è trovato una pistola puntata in faccia a Pittolo nel maggio del 2024 e racconta di «aver fatto mesi a dormire con un occhio aperto e uno chiuso». O la barista Giovanna Bernini, che con il marito ha affrontato 39 tra furti e spaccate nel suo bar Il Chiosco, sulla statale 412 tra Castel San Giovanni e Borgonovo e quando vede un cliente nuovo lo guarda con sospetto «e quando suona il telefono a casa di notte il pensiero corre subito al bar, alla mazza che spacca il muro, ai danni». Ancora un altro negoziante, una categoria al fronte: Fabio Formichelli dorme nel suo negozio di bici. A San Nazzaro, Antonio Saraconi e il vicino di casa, insieme contano 25 intrusioni, dice che il vero furto è quello della tranquillità. E poi Maura Ruperti, che quando entra in casa dopo tre colpi subiti, si accorge che «l'occhio va per un istante verso la tapparella per vedere se è chiusa», o Fabiana Zubani: le sono entrati in casa quattro volte, «e adesso non denuncio neanche più».

Abbiamo cercato di capire come cambiano le vite di chi ha subito un furto e raccolto le loro testimonianze: il loro racconto su Libertà. Per lo psicoterapeuta Giulio Costa, si tratta di «traumi a tutti gli effetti: come terremoti. Perché chi entra in una casa, entra in una vita».