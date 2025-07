Anziani derubati mentre dormono. A Castelvetro raffica di furti

Ladri scatenati nella notte tra il 22 e il 23 luglio a Castelvetro. Il paese di confine tra il Piacentino e il Cremonese è stato preso di mira da una banda di ignoti che è riuscita a portare a segno tre colpi e a tentarne un quarto. Per tutti e quattro gli episodi sono intervenuti i militari della compagnia dei carabinieri di Fiorenzuola.

L’episodio peggiore si è verificato ai danni di un anziano, residente in una villetta, circondata dal giardino, con la moglie. Si è stimata una refurtiva di 30mila euro.

«E’ la terza volta in 26 giorni - ci dice sconfortato. - Hanno fatto quello che hanno voluto e se ne sono andati». Le modalità d’azione sono terrificanti. I ladri si sono introdotti in casa mentre marito e moglie erano a letto e dormivano. Non si sono accorti di nulla.

«E’ accaduto circa quindici giorni fa, domenica scorsa e mercoledì . Una cosa impressionante. Mi sono sempre trovato in casa perché sono pensionato ed esco poco. E’ stata una botta molto forte». I ladri hanno forato una finestra e facendo leva con un cacciavite sono riusciti ad entrare in salotto. «Mi hanno svuotato tutti i cassetti, hanno tutto gettato per terra. Sembrava fosse passato un tornado», racconta l’uomo.