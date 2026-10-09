Scippa una ragazza in piazzale Veleia, funzionario di banca placca il ladro

Scippo in piazzale Veleia, funzionario della Banca di Piacenza blocca il ladro: la ragazza recupera la borsa. E’ accaduto ieri pomeriggio a piazzale Veleia. «Stavo uscendo di casa in piazzale Veleia dove abito, vedo una ragazza giovane che stava gridando all’indirizzo di un signore che stava correndo. Mi metto davanti, lui si ferma e lei si lancia sulla borsetta riuscendo a riprenderla non senza fatica».

E’ il racconto di Paolo Marzaroli fatto ai giornalisti incontrati alla Biblioteca Passerini Landi subito dopo l’accaduto. Il funzionario della Banca di Piacenza è stato protagonista ieri pomeriggio di un gesto di grande senso civico che ha permesso di sventare uno scippo in pieno centro. Marzaroli, che abita nella zona di piazzale Veleia, si stava recando alla biblioteca Passerini Landi dove era in programma un corso universitario. Intanto, intorno alle 17 davanti al supermercato Lidl, dove in quel momento c’era molta gente, si è imbattuto in uno scippatore in fuga con un complice nel vicino piazzale e nella donna derubata che lo stava inseguendo gridando aiuto.

Il dirigente della Banca di Piacenza non ha esitato a mettersi sulla strada del malvivente con la borsetta, riuscendo a rallentarlo. «C’è stata un po’ di colluttazione - racconta Marzaroli - la ragazza mi è parsa molto spaventata, era disperata e aveva bisogno di aiuto». Grazie al suo intervento, la giovane è riuscita a strappare di mano al malfattore la sua borsetta e a rientrarne in possesso. Fondamentale anche l’aiuto di un ragazzo che ha fotografato lo scippatore e l’immediato intervento delle forze dell’ordine. «Ho avvisato i carabinieri, sono stati velocissimi», sottolinea ancora il funzionario. «Il ladro, vistosi a mal partito, è poi fuggito facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno raccolto la denuncia e le testimonianze».

«Purtroppo lei era disperata - conclude Marzaroli - Penso che se tutti fossero sensibili a questi gesti la città sarebbe più sicura». L’episodio riaccende l’allarme sui furti in zona. Solo qualche giorno prima, come avevamo riferito nell’edizione di martedì, un’altra donna era stata rapinata della borsetta. La vittima, un’anziana signora, mentre percorreva via Don Minzoni era stata spinta alle spalle da un malvivente che l’aveva fatta cadere a terra. Nella caduta la donna aveva riportato la frattura dell’omero e il rapinatore ne aveva approfittato per derubarla della borsetta contenente 85 euro e i documenti.